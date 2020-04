Foggia, ancora una bomba contro RSA “Il Sorriso” (fotogallery)

, 01 aprile 2020. Ancora un attentato contro la RSA per anziani ‘‘, sita in via Acquaviva a Foggia. I responsabili della struttura, attualmente chiusa, erano stati già oggetto di intimidazioni da parte di ignoti.

In precedenza. Come pubblicato da StatoQuotidiano, lo scorso 04 gennaio 2020, il Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, aveva convocato una riunione tecnica di Coordinamento, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Foggia, con i vertici delle Forze dell’Ordine, nel corso della quale era stato analizzato l’episodio che si era registrato la sera precedente in via D’Aragona, zona cimitero, a seguito della esplosione di un ordigno sotto una Range Rover, totalmente distrutta, in uso a Cristian Vigilante, direttore del personale della R.S.S.A. “II sorriso”.

fotogallery enzo maizzi 01.04.2020