Foggia. Daunia in Italy e Fratelli della stazione per le famiglie in difficoltà

L’Associazione di Promozione Sociale, in collaborazione con l’associazione di volontariato, si fa promotrice dell’iniziativa didenominatapensata per sostenere le famiglie in difficoltà economica in seguito all’e contribuire all’acquisto di beni primari.

Recandosi presso i negozi convenzionati, i clienti potranno lasciare un contributo in denaro o in merce acquistata, che verrà poi distribuita alle famiglie più bisognose. Eventualmente il negoziante potrà anche emettere dei buoni spesa, utilizzabili presso la propria attività.

Ai fini della individuazione di queste famiglie più bisognose, ci potremo avvalere anche della collaborazione delle Parrocchie di Foggia e della Caritas.

La sede dell’associazione è a disposizione per ogni esigenza logistica legata all’iniziativa. in Via Arpi 23, angolo Piazza Federico II. I contatti si possono reperire sula pagina facebook.

Supermercati convenzionati a Foggia: IPERCOOP – Centro commerciale Mongolfiera – Viale degli Aviatori, 124.COOP – Via Martiri di Via Fani, 86. COOP – Corso Roma, 200. COOP – Via Vincenzo Dattoli, 36. G.M.G. GASTRONOMICA di Giacomo Siesto – Via Leone XIII, 204. FRATELLI SALICE & C. srl – Via Pietrantonio Loffredo. 26. PUNTO SIMPLY – Via Gorizia, 11