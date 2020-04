Foggia, furibonda lite in famiglia: armi in casa, legalmente detenute

, 01 aprile 2020. Nel corso del pomeriggio di ieri, gli Agenti delle Volanti sono intervenuti presso un’abitazione nella zona del centro storico, per segnalazione di lite in famiglia. Sul posto gli operatori riscontravano la presenza di due sorelle, entrambe più che quarantenni, che poco prima avevano avuto un forte alterco e a causa del quale le stesse riportavano dei graffi e delle escoriazioni al viso. Durante il sopralluogo, i poliziotti si avvedevano che nell’abitazione vive il genitore delle due donne e che lo stesso, risulta essere detentore di diversi fucili da caccia.. Nella stessa giornata di ieri è stato effettuato intorno a mezzogiorno, un altro intervento a seguito della segnalazione di una donna che era preoccupata per il fratello, che girava nel cortile dell’azienda con una pistola al seguito. I poliziotti intervenuti, sul posto accertavano che l’uomo aveva nella sua disponibilità la pistola ma la stessa, insieme ad altre appartenenti al predetto, dovevano essere custodite in altro luogo. Anche in questo caso, pertanto, si è provveduto ritirare cautelarmente le armi.