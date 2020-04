Foggia. “Potete uscire e prendere un caffè”. Ennesima bufala pro anziani

Foggia, 01 aprile 2020. Non vero, non affidabile, infondato il messaggio diffuso nei social e destinato agli anziani questa mattina. “In base al DPCM n. 19 di pochi minuti fa” dice il testo in questione “il presidente Conte ha disposto la sospensione delle misure di contenimento della diffusione del corona virus da mercoledì 1 a martedì 7 aprile, per cui potremo uscire liberamente e finanche viaggiare, domattina alle 8.20 ho prenotato la freccia per Foggia e giovedì vi aspetto in via gramsci per un caffè”. Forse un modo questo per divertirsi in occasione della ricorrenza del primo giorno del mese, a tutti nota come “Pesce d’Aprile”? Si vorrà giocare o si vorrà peccare di stupidità, il punto è: questo testo andrebbe a speculare con la vulnerabilità delle persone più deboli, gli anziani. E in un periodo poi in cui tutti sono provati dalle misure restrittive, eppure necessarie, del Governo Conte in relazione all’emergenza Corona Virus. Attenzione, quindi, il monito.

Attenzione agli anziani e a tutti affinché non si dia credito se non alle fonti ufficiali. Attenzione ai campioni della sagacia spicciola perché si rendano conto che è il tempo questo della solidarietà, del rispetto e della collaborazione intelligente e operosa.

A cura di Daniela Iannuzzi, Foggia 01 aprile 2020