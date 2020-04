“Poche denunce? Non si può controllare tutta Foggia con l’organico a disposizione”

, 01 aprile 2020.: continuano i controlli a Foggia, a cura della Polizia municipale, per il rispetto delle misure di contenimento stabilite a livello governativo e territoriale. Stamani, 1° aprile, ampio monitoraggio in città nelle zone più trafficate, in area Tribunale e Viale I Maggio. “Complessivamente sono pochi i cittadini che risultano inadempienti, dopo i controlli”, dice a StatoQuotidiano il Maggiore, Comandante della P.l..

“Se qualcuno ha immaginato un blocco della città forse sognava”, precisa il Comandante. “I cittadini rispondono, si attengono alle norme, poi come in tutte le situazioni ci sono gli incivili, chi trasgredisce le regole. Ma per controllare davvero tutto i numeri a disposizione sono insufficienti. Parlo di pianta organica. Dovremmo esserne in 310, ne siamo 123: 29 hanno un contratto part time, l’età media è superiore ai 55 anni, in molti beneficiano della legge 104: stiamo facendo il massimo”.

fotogallery enzo maizzi