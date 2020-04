Il foggiano Vito “Qui a Bergamo è peggio di come si immagini: state a casa, aiutate i medici”

Foggia, 1 aprile 2020. “Io vivo a Bergamo, ma chi non vive a Bergamo non si rende conto della situazione.. Chi non vive a Bergamo fa la spesa tutti i giorni, tanto per uscire. Chi non vive a Bergamo pensa alla riapertura, perché così non si può andare avanti. Chi non vive a Bergamo fa il furbo, perché è stufo di stare in casa. Chi non vive a Bergamo pensa che Conte abbia fatto tutto quello che poteva. Chi non vive a Bergamo non conosce il lavoro degli artigiani che in 7 giorni hanno tirato su un ospedale da zero. Chi non vive a Bergamo non sa cosa sia la paura di caricare un parente in ambulanza e pensare di non vederlo più, oppure che l’ambulanza proprio non arrivi per limiti d’età”.

Sono le parole scritte di post su facebook di Vito Santoro, foggiano che vive dal 1981 a Milano dove fu assunto come macchinista. E’ dal 1992 a Bergamo, non guida più treni da febbraio scorso. A Stato Quotidiano parla di quello che sta avvenendo nella sua città come se non ci fosse un paragone, una possibilità di comprendere per chi non è lì: “Che dire, qui è molto peggio di quanto si immagina. Mi auguro che finisca e non ci siano altri drammi in Italia. Non potete capire il terrore della gente costretta a uscire … anche solo per la spesa”. “Chi non vive a Bergamo- prosegue il post- non sa la difficoltà nel trovare le bombole d’ossigeno per curare da casa (e l’ansia nel guardare l’indicatore andare verso la riserva). Chi non vive a Bergamo non sa quanto sia difficile trovare una bara. Chi non vive a Bergamo non sa che i numeri sono sbagliati, che ci raccontano quello che non è vero. Chi non vive a Bergamo non ha capito com’è davvero. Ma nonostante tutto noi di Bergamo non molliamo”. A Foggia- dove è nato e cresciuto studiando al Nautico di Manfredonia- e al sud dice: “State a casa … in modo ferreo, aiutate al massimo il personale sanitario, isolate e individuate i positivi, il virus non ha gambe, cammina grazie ai nostri corpi. Se non abbiamo contatti vinciamo. Siete ancora in tempo”.