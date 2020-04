La Regione prevede fino a 3500 contagiati: anche Casa Sollievo nella rete Covid

). La Regione Puglia rimodula il piano per l’emergenza Covid sulla base di una previsione di 3.500 contagi, ipotizzando che il 50% delle persone venga ricoverato in ospedale e il 10% in terapia intensiva. Il piano varato 15 giorni fa era modulato su 2.000 contagi rispetto ai circa 1.800 attuali. “Al momento – ha spiegato, l’epidemiologo della task force della Regione – a oggi sono occupati 121 posti di terapia intensiva su 173, 154 di pneumologia su 187, 294 su 352 di malattie infettive.. “Nella fase due – ha spiegato– ci proponiamo di arrivare a 344 posti di terapia intensiva, 564 di pneumologia e 709 posti di malattie infettive”. Fonte: Gazzetta Mezzogiorno