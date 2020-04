Manfredonia, AVS Sant’Orsola “Fino siamo riusciti ad aiutare 40 famiglie”

Oggi siamo riusciti ad aiutare 40 famiglie, con bambini e anziani in casa. Ogni rappresentante di un nucleo famigliare ha ricevuto una busta contenente derrate di prima necessità (olio, pasta, latte, salsa, farina, legumi) e qualche piccolo sfizio per i più piccoli (cioccolata, biscotti, dolci).

Le riserve che avevamo accumulato grazie all’aiuto dei nostri amici, dei soci e delle ditte a noi vicine e pronte ad aiutarci (circa 8 quintali di alimenti) sono andate esaurite.

Approfittiamo dunque di questo spazio per rendere noto che l’associazione, proprio per questo grande afflusso, al momento ha bisogno di del vostro aiuto. Quindi chiediamo a tutti un supporto, anche minimo: chi vuole può donare viveri di qualsiasi genere da poter così permettere di continuare la distribuzione ai prossimi bisognosi, che sono ancora tanti purtroppo.

Manfredonia, 31 marzo 2020. “Oggi 31 Marzo 2020 per noi della AVS Sant’Orsola è stata la prima esperienza in questo campo specifico rivolto alla solidarietà alimentare. Supponevamo che la situazione fosse seria ma non ci aspettavamo tutta questa affluenza, e davvero ci siamo resi conto che la gente bisognosa è tanta.

Quello che ci fa andare avanti e ci gratifica è vedere la gente più sollevata e per almeno un momento più serena. Il loro GRAZIE lo giriamo a tutti coloro che hanno partecipato e che vorranno ancora mostrare solidarietà e altruismo. Speriamo dunque di rifarci presto. INSIEME CE LA FAREMO!”.