Manfredonia. Coop Santa Chiara “Donazione buoni spesa e forniture per l’ospedale San Camillo”

, 01 aprile 2020. “Il momento che stiamo attraversando a causa dell’epidemia COVID-19 è molto difficile, con molti problemi, non solo a livello occupazionale ma anche e soprattutto per la forte crisi di liquidità delle famiglie. In questo contesto di forte disagio anche per le aziende, il gruppo “Santa Chiara” di Manfredonia, in linea con i propri principi fondanti di fratellanza, amore e solidarietà verso il prossimo, ai quali da sempre si ispira, certi di rialzarci insieme più forti e più uniti, sebbene nel suo piccolo, ritiene doveroso dare il proprio contributo solidale alla comunità cittadina; pertanto a partire da domani, saranno disponibili 150 buoni spesa (gratuiti) per un valore di € 25,00 cadauno, spendibili presso il Supermercato Decò in Via di Vittorio 56.

I buoni spesa ai fini della distribuzione, saranno donati:

50 a Don Salvatore Miscio della Chiesa “Sacra Famiglia”;

30 alla Croce Rossa Italiana;

30 all’Associazione PASER di Manfredonia ;

10 buoni a Don Vincent Sasi – Parroco della Chiesa San Salvatore.

A tutti loro va il nostro plauso e ringraziamento per il lavoro che incessantemente stanno svolgendo in favore della cittadinanza. I residui nr. 30 buoni spesa saranno distribuiti direttamente dall’Azienda prenotandosi al numero di telefono 0884/275663. Il senso dell’iniziativa è quello di sostenere tutte quelle famiglie numerose e/o monoreddito e/o che al momento non percepiscono nessun tipo di entrata. E’ un piccolo contributo che si aggiunge e/o sostituisce al già encomiabile lavoro che tante Associazioni di volontariato, Parrocchie, Caritas, gruppi solidali di raccolta fondi, banchi alimentari, servizi sociali del Comune e privati cittadini stanno già svolgendo da giorni sul territorio. Avremmo voluto fare anche un cospicuo dono di mascherine all’Ospedale di Manfredonia ma purtroppo, al momento, ottenere questi prodotti da fornitori è come chiedere acqua nel deserto; tuttavia entro sabato doneremo al “San Camillo de Lellis” scorte di tute, occhiali e guanti per il personale sanitario che non finiremo mai di ringraziare in quanto ogni giorno sta lottando in prima linea per NOI. E’ una goccia in mezzo al mare ma in attesa degli annunciati aiuti statali più consistenti, al momento, la parola d’ordine è RESISTENZA! Nel frattempo stiamo predisponendo anche altre misure di sostegno, nella speranza che tutto vada… e andrà… per il meglio!!”.

Cooperativa Santa Chiara – Il Fondatore Avv. Michele La Torre