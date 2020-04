Manfredonia, da oggi in pagamento i bonus governativi: 40 mln dal Governo

Ammontano a 40mila euro le risorse destinatecome misura urgente per la solidarietà alimentare. Risorse che immediatamente la Commissione straordinaria al comune ha provveduto con apposita delibera ad inserire nel bilancio comunale e a definire le linee direttive per l‘attuazione degli interventi. I Bonus sono in pagamento da oggi.

Pertanto “al fine di garantire nell’immediato, a coloro che si trovino in stato di bisogno, generi alimentari e beni di prima necessità” la Commissione straordinaria “ha assegnato alla Caritas di Manfredonia, con la quale è stata definita apposita intesa, la somma complessiva di 40.000,00 euro, da erogarsi in quote da 10.000,00 euro, affinché possa provvedere, con tempestività alla distribuzione dei generi alimentari e di prima necessità”.

La Commissione ha disposto che “la distribuzione dei suddetti beni alimentari e prodotti di prima necessità verrà effettuata presso la mensa “Pane di Vita” di Piazza Falcone e Borsellino (Chiesa Sant’Andrea) nei giorni dal lunedi al venerdi (salvo successive variazioni) dalle ore 10,00 alle ore 11,30 e dalle ore 16,00 alle ore 17,30″. La Commissione ha altresì disposto la concessione di “Bonus spesa” a quei nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, da utilizzare “per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, con esclusione di ogni genere voluttuario, presso gli esercizi commerciali con i quali il Comune di Manfredonia stipulerà appositi accordi, il cui elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale.

I buoni alimentari avranno un valore variabile tra € 200,00 ed € 400,00 in ragione della composizione del nucleo familiare e di quant’altro previsto dall’avviso per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti”. I commissari Piscitelli, Crea e Soloperto hanno evidenziato come i Bonus sono rivolti “alle persone ed alle famiglie in condizioni di assoluta momentanea difficoltà economica“. Gli interessati dovranno presentare apposita istanza, comprensiva di autocertificazione, all’indirizzo servizisociali@comune.manfredonia.fg.it, specificando “Richiesta Bonus spesa”, od anche consegnata direttamente all’Ufficio Servizi sociali in Via San Lorenzo, 47 nei seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. L’istanza potrà essere trasmessa o consegnata entro il 6/04/2020. Sul sito istituzionale del comune sono pubblicati il modello di istanza in formato pdf e doc.

E’ dunque entrata nella fase esecutiva l’azione governativa di soccorso alle famiglie in stato di bisogno per l’emergenza Covid-19. A questo intervento vanno aggiunti quelli di iniziativa diretta della Commissione straordinaria e di privati cittadini che hanno attivato iniziative di raccolta beni di prima necessità da distribuire alle famiglie in stato di bisogno.

La Commissione straordinaria al comune non ha mancato di rinnovare alla popolazione la raccomandazione di osservare scrupolosamente le misure di prevenzione emanate dal Governo per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus, a cominciare da quello fondamentale di rimanere in casa.

Michele Apollonio