Manfredonia, elenco aziende partecipanti “Spesa sospesa” (01.04.2020)

ELENCO AZIENDE PARTECIPANTI SPESA SOSPESA –aggiornata al 01/04/2020

✅ Eurospin, Via Gen. Umberto Nobile, Via G. D. Azzarone – Loc, Via Mezzanelle,l

✅ MIKIMAX, Via Scaloria 89

✅ Deco, Via Giuseppe di Vittorio 56

✅ Famila, Viale della Transumanza

✅ Md, Viale Michelangelo

✅ Gastronomia Tomaiuolo, Via delle Antiche Mura 275,

✅ Ipersoap, Via Martiri di Cefalonia 59

✅Forno Sant’Andrea, Via Scaloria, 220/221.

✅ Dok, Via Tratturo del Carmine 11

✅ Macelleria Gianni Di Cosmo, Via Torre Santa Maria 22

✅ Pasqualino Supermercato, Via IV Novembre 26,

✅ Luna Piena, Via Calle del Porto

✅ Supermercato DESPAR Via Rosati

✅ Supermercato DESPAR Via Torre Santa Maria

✅ Market Simone Viale Beccarini, 36