Manfredonia, lutto per imprenditore Lino Troiano: morto il papà Michele

, 01 aprile 2020. Lutto per l’imprenditore di Manfredonia, per la scomparsa di, padre di Lino, Salvatore e Cosimo del Bar Impero. “Presenza costante nel bar di famiglia, immancabile compagnia per i figli, amato dai dipendenti tutti“.

Alla famiglia Troiano le sincere condoglianze della redazione di StatoQuotidiano.it.