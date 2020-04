“Quanto resta di questa notte”

Tutti in questi momenti drammatici ci stiamo chiedendocosì buia, che sta divorando una generazione di persone, la migliore, la più fragile e la più empatica, di questo Paese, che sta decimando una prima linea di medici, infermieri ed operatori sanitari, i nostri nuovi eroi e, sta costringendo una Comunità intera a stare chiusa in casa limitandoci in tutte le nostre libertà.

L’alba di questa strana guerra non si riesce a intravedere ma di una cosa siamo sicuri, non durerà il tempo di una guerra tradizionale. Durerà però il tempo di una primavera, periodo giusto per poter comprendere quanto siano assurde e ingiuste le guerre qualunque sia il nemico poiché provocano morte, distruzione, sofferenze, solitudine ed eroi e martiri che sacrificano la propria vita per salvare quella degli altri. Il sacrificio più alto della persona.

Questa guerra, con un nemico invisibile e spietato che ci ha colpito alle spalle e che non risparmia nessuno, durerà giusto il tempo per farci comprendere quanto grande è il nostro Paese, nonostante la mafia, la corruzione dilagante, la burocrazia che non funziona, la giustizia lenta, la politica instabile, opportunistica e corrotta, il terzo debito pubblico più alto al mondo e la peggior crescita economica dei paesi europei. Il nostro Paese ha dimostrato di avere un’anima e un cuore, di avere donne e uomini straordinari che in prima linea stanno combattendo il nemico invisibile e ignoto a rischio della propria vita per non permettere di ritrovarci domani senza storia e senza memoria e, nello stesso tempo e modo migliaia di persone ci garantiscono attraverso il loro lavoro e la loro solidarietà di non farci perdere la nostra dignità garantendo i servizi essenziali.

Questa notte di cui non conosciamo l’ora dell’alba, durerà giusto il tempo per farci riconoscere chi è nostro amico e chi è nostro nemico, chi ci ha donato la propria solidarietà e chi invece ha preferito ignorare le nostre necessità. Durerà giusto il tempo per comprendere quali sono le persone e le Nazioni che ci hanno aiutato a vedere la luce in fondo al tunnel e le persone e le nazioni che ci hanno lasciato soli nelle nostre paure, nelle nostre insicurezze, nelle nostre fragilità, nei nostri bisogni essenziali. Dopo questa pandemia sapremo distinguere il vero dalla falsità, il dono dall’opportunismo, l’amicizia gratuita da quella conveniente, il bene dal male, l’altruismo dall’egoismo.

Quest’ora cosi straziante per i tanti morti che lascia sul campo senza affetti e in solitudine durerà giusto il tempo per farci capire con chi proseguiremo dopo il nostro cammino, per poter costruire un mondo con più benessere nel rispetto dell’ambiente, con più uguaglianza e pari opportunità, con meno poveri. Chi oggi ci sta voltando le spalle rinchiudendosi in un criminale egoismo non può più essere il nostro alleato futuro. L’Italia ad oggi ha avuto più di 12 mila morti pari ad oltre un terzo dei morti per Covid 19 dell’intero pianeta, abbiamo circa 4 volte i morti delle torri gemelle e 52 volte quelli dei lunghi anni del terrorismo.

Germania, Olanda, Svezia e Finlandia, i paesi che oggi vorrebbero lasciarci soli nella nostra guerra contro il virus e costringerci nei prossimi anni ha sopportare un’altra guerra sociale ed economica a proprio favore hanno sbagliato i conti, l’ITALIA c’è la farà anche senza di loro perché siamo un grande Paese, siamo tra le più grandi economie manufatturiere del mondo, siamo il Paese più bello del mondo, siamo e siamo stati una grande civiltà e, soprattutto siamo un grande Popolo e una grande Nazione che non si smarrisce nei momenti più drammatici. Questa notte di cui non sappiamo quanto ci resta ancora durerà giusto il tempo per far comprendere a tutti che quando siamo colpiti da un nemico di cui non conosciamo né la sua potenza né i suoi punti deboli siamo “tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme” (Papa Francesco).

Il nostro mondo è malato da tempo e il paradigma con il quale abbiamo costruito il nostro modo di vivere e la nostra esistenza è fragile, ingiusto, a volte insignificante. Va ricostruito per il bene comune. Alla Germania, a cui abbiamo condonato nel 1953 meta del suo debito di guerra per poterla farle ripartire dalla distruzione subita dalla seconda guerra mondiale e l’altra metà durante la riunificazione con la Germanie dell’est, all’Olanda paradiso fiscale che beneficia dei vantaggi fiscali facendo quello che vuole, alla Svezia e alla Finlandia diciamo con forza che una volta usciti dal tunnel della pandemia non permetteremo a nessuno di entrare in un’altra notte sociale ed economica. E’ una prospettiva che non ci meritiamo per quanto è GRANDE IL NOSTRO PAESE.

A cura del dr. Nicola Di Bari