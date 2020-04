Regione Puglia,424 mila euro all’Ansa per servizi su Por 2014-2020

, 01 aprile 2020. Si chiamano “Servizi di informazione e giornalistici dedicati alle attività inerenti il Por Puglia Fesr Fse 2014-2020”. Affidati dalla Giunta regionale all’agenzia di stampa Ansa di Roma,tramite procedura negoziata “senza previa pubblicazione del bando di gara stante l’articolo n.55 della Legge 449/1997 e Decreto legislativo n.50/2016”. Il contratto stipulato va dal 1° ottobre 2019 al 31 agosto 2021,al prezzo di 424.207,60 euro compreso iva.

La società editoriale si impegna a fornire notiziario generale per 10 postazioni, notiziario regionale Puglia per 10 postazioni: approfonditi e documentati ,con testi foto e video,le attività della Regione e i principali avvenimenti a essa correlati attraverso l’impiego e intervento di personale giornalistico qualificato; notiziario Regioni per 10 postazioni,notiziario Europa-Regioni per 10 postazioni, Notiziario sanità Puglia e dissertazioni scientifiche con focus su notizie locali. Inoltre è contemplata l’assistenza giornalistica.

In questo modo: la redazione Ansa della Puglia in collaborazione con le redazioni centrali e redazione presente a Bruxelles si metterà in contatto con l’Ufficio stampa della Regione per predisporre la copertura degli eventi riguardanti il territorio e i cittadini pugliesi. La convenzione prevede che l’agenzia di stampa deve procurare alla Regione il sistema informatico per accedere ai servizi d’informazione prescelti. Ansa vuol dire agenzia nazionale stampa associata società cooperativa,sede legale in Roma,soci i 24 editori delle 43 principali testate giornalistiche italiane.

Venticinque redazioni in Italia, 73 presenze in cinque Continenti,circa 300 dipendenti. Direttore responsabile Luigi Contu, presidente del consiglio di amministrazione,dal 2009, Giulio Enrico Anselmi,amministratore delegato dal 2018 Stefano De Alessandri, quindici i consiglieri tra cui Carlo Perrone, Franco Fontana, Francesco Claudio Dini, Andrea Riffeser,Marco Moroni.

A cura di Nino Sangerardi, 01 aprile 2020.