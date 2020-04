Scuola, nessuno sarà bocciato e per la maturità solo un maxi colloquio

Gli organi tecnici del Ministero dell’Istruzione sono al lavoro per definire una piattaforma per lo svolgimento degli esami di terza media e di Maturità, che sono la priorità da salvaguardare in questo momento. Se non si dovesse tornare a scuola a maggio, l’orientamento del ministro Lucia Azzolina – come riporta il sito web repubblica.it – sarebbe quello di un esame semplificato per il diploma: con un maxi colloquio senza lo svolgimento di prove scritte. Il piano sul tavolo della ministra prevede anche la promozione per tutti, seppure con debiti, per salvaguardare comunque l’anno scolastico in corso.