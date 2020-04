Torna la neve sul Gargano: imbiacate anche a bassa quota

L’inverno è tornato nuovamente alla carica su tutta la Puglia: il mese di aprile viene così inaugurato da un repentino calo delle temperature e addirittura il ritorno della neve a bassa quota dopo l’episodio della scorsa settimana.I fiocchi bianchi hanno raggiunto i 200 metri di quota durante le precipitazioni più intense, riuscendo anche a favorire locali accumuli e imbiancate.

Su Gargano e Subappennino Dauno si registrano fino a 3-6 cm di neve fresca, mentre sulle Murge il manto nevoso sfiora i 2-3 cm un po’ ovunque. Imbiancate anche le basse quote tra Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Terlizzi, Corato, Palo. Auto imbiancate anche a Turi, mentre in Valle d’Itria si registrano fino a 4 cm di neve fresca. Al momento nevica solo nel centro abitato di Monte Sant’Angelo, ma durante la notte la quota neve è destinata a scendere portando precipitazioni anche a quote collinari.

La neve è scesa anche nel tarantino, tra Mottola e Massafra. Pioggia invece più in basso su Bari, Taranto e Foggia.

Fonte: Inmeteo.net