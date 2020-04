Torna la neve sul Gargano: imbiancate anche a bassa quota (FOTO VIDEO)

(inmeteo.net) L’inverno è tornato nuovamente alla carica su tutta la Puglia: il mese di aprile viene così inaugurato da un repentino calo delle temperature e addirittura il ritorno della neve a bassa quota dopo l’episodio della scorsa settimana.I fiocchi bianchi hanno raggiunto i 200 metri di quota durante le precipitazioni più intense, riuscendo anche a favorire locali accumuli e imbiancate. Susi registrano fino adi neve fresca, mentre sulle Murge il manto nevoso sfiora iun po’ ovunque. Imbiancate anche le basse quote tra Acquaviva delle Fonti, Gioia del Colle, Terlizzi, Corato, Palo. Auto imbiancate anche a Turi, mentre in Valle d’Itria si registrano fino aAl momento nevica solo nel centro abitato di, ma durante la notte la quota neve è destinata a scendere portando precipitazioni anche a quote collinari. La neve è scesa anche nel tarantino, tra Mottola e Massafra. Pioggia invece più in basso su Bari, Taranto e Foggia. Fonte: Inmeteo.net

