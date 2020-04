Traffico di droga da Gargano in Abruzzo, sette condanne

(rete8.it) A capo della presunta associazione per delinquere c’erano, stando alle indagini, condannati rispettivamente a 18 anni, a 17 anni e 10 mesi e a 9 anni di reclusione, vicini ad organizzazioni mafiose garganiche. Il pregiudicato Alessandro Mastrorazio, condannato a 9 anni di reclusione, era il factotum di De Filippo, incaricato prevalentemente di tenere i contatti con i sodali in Puglia e in Abruzzo e di provvedere al trasporto della droga. Nell’organizzazione criminale c’era anche una donna, Wanda Campaniello, compagna di De Filippo, condannata alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione, incaricata di consegnare lo stupefacente ai pusher. Fonte: rete8.it