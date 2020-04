Tremiti. Fentini “Ma che ci facciamo con la nave Diciotti?”

, 1 aprile 2020. Perplessità del sindaco delle Isole Tremiti, Antonio Fentini, in merito alla “offerta” della Guardia Costiera di mandare la nave ‘salvamigranti’ famosa per il caso Salvini. “Ma che ci facciamo con la nave Diciotti? Non abbiamo bisogno mica di soccorso in mare, ma di gasolio per la centrale elettrica, container per i rifiuti, non abbiamo urgenze di genere alimentare”. “Alla solitudine siamo abituati, ma io quella nave non l’ho chiesta. E’ una nave per emergenze umanitarie, ma se c’è una urgenza ci sono gli elicotteri da Foggia”. Lo riporta l’Ansa Puglia.