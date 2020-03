Vacanze in Corsica: tutti i vantaggi di viaggiare in traghetto

Traghetti per la Corsica: relax e comfort

La Corsica è un’affascinante isola francese e, dal turista culturale allo sportivo amante delle escursioni, da chi concepisce la vacanza solo come mare e relax a chi subisce il fascino della storia. È, insomma, una destinazione che riesce ad accontentare coppie, famiglie, nonché comitive di amici dai gusti più eterogenei. Per quello che riguarda come arrivare sull’isola, è possibile ricorrere all’aereo o al. Attualmente, quest’ultima rappresenta la soluzione preferita da un numero sempre maggiore di turisti, dato che raggiungere la Corsica in traghetto garantiscee permette di usufruire di molte comodità e vantaggi.

Innanzitutto, spostarsi in traghetto regala un viaggio per mare affascinate, che permette di godere dello spettacolo offerto dal Mar Mediterraneo e da panorami costieri mozzafiato.

Inoltre, scegliere questa soluzione permette di pianificare la propria vacanza in modo da ottimizzare tutti gli spostamenti. Il traghetto, infatti, permette di imbarcare il proprio autoveicolo a bordo, così da poter godere della massima libertà una volta giunti sull’isola. La Corsica è un territorio dalle dimensioni piuttosto contenute: coprire le distanze con l’automobile, senza dover dipendere dai mezzi pubblici, permetterà sicuramente di ridurre i tempi e, di conseguenza, di visitare un numero maggiore di città e luoghi d’interesse. Il traghetto, inoltre, è dotato di ogni genere di comfort, dunque il tempo a bordo trascorrerà in modo molto piacevole: tra punti ristoro, negozi e zone gioco, massima copertura Wi-Fi e TV satellitare, si avrà a disposizione qualsiasi genere di possibilità di intrattenimento, per sé e per i più piccoli.

Per quanto riguarda il pernottamento, è possibile richiedere una cabina oppure si può scegliere una diversa sistemazione, in base alle esigenze. Una famiglia può optare per la prima soluzione, mentre una comitiva di amici con maggiore attenzione per il risparmio può scegliere la poltrona o il passaggio ponte. Il traghetto offre flessibilità anche in fase di prenotazione della tratta, rendendo meno stressante le operazioni di ricerca e organizzazione. Usufruendo dei servizi dei portali di comparazione online, infatti, si potranno consultare su un unico sito tutte le soluzioni tra cui è possibile scegliere e individuare la più adatta in base ai propri criteri di riferimento. Del resto, quello dei traghetti è un mercato ricco di offerte e sono a disposizione soluzioni assicurative utili in caso di annullamento.

Traghetti per la Corsica: i porti di partenza e d’arrivo

Prenotare il proprio viaggio in Corsica in traghetto dall’Italia permette di avere un’ampia possibilità di scelta in merito ai porti da cui partire.

Si tenga conto, infatti, che si può optare per partenze da Piombino, Livorno, Portoferraio, Savona, Genova, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura. In alternativa, si può anche decidere di raggiungere l’Isola dalla vicina Francia, tenendo conto del fatto che è possibile salpare dal porto di Marsiglia, da quello di Tolone e da quello di Nizza. È bene ricordare che, per quanto riguarda alcuni di questi porti, le tratte sono attive soltanto nel corso della stagione estiva: è indispensabile, quindi, verificare l’effettiva disponibilità della soluzione prescelta, prima di procedere alla pianificazione del viaggio. Per quello che riguarda i punti d’arrivo, sono altrettanto numerosi e comprendono la capitale, Ajaccio, che è particolarmente gettonata e in cui si può visitare il museo nazionale de la Maison Bonaparte, Bonifacio, Bastia, Calvi, L’lle Rousse, Porto Vecchio, splendido borgo circondato da rocce rosse, e Propriano. Giungere in traghetto nelle città principali dell’isola permetterà di esplorare la Corsica fin da subito, dando inizio a una vacanza all’insegna di mare, relax e bellezze architettoniche.