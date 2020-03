Zimbra: una soluzione completa per le aziende

In azienda. Sia per quanto riguarda il lavoro quotidiano, sia per le occasioni in cui è necessario collaborare con personale da remoto, che non è presente alla propria scrivania in ufficio. Per tutte queste situazioni oggi c’è Zimbra, una soluzione completa e open source, che permette di gestire il flusso di comunicazioni tra i soggetti del medesimo team di lavoro.

Non solo comunicazione

Oltre a fornire un ambiente facile da utilizzare, entro cui collaborare da remoto o all’interno del medesimo ufficio, oggi esistono anche altri servizi utilizzabili congiuntamente a Zimbra. Come ad esempio il servizio di hosting Zimbra in cloud. Il cloud hosting oggi consente di gestire e amministrare al meglio il proprio sito internet, lasciando che ilger, azienda tutta italiana che propone i servizi correlati a Zimbra, si occupi di tutto ciò che riguarda la disponibilità di spazio in rete, la gestione del traffico, l’offerta di banda sempre garantita. Il tutto con un ottimo apporto prezzo/qualità e la massima sicurezza sempre.

Cos’è Zimbra

Zimbra è una complessa suite che può essere utilizzata in modo versatile, a seconda delle esigenze della singola realtà aziendale. Funziona come un’ottima soluzione per la condivisione e lo scambio di informazioni, ad esempio tramite e-mail, messaggistica istantanea, clienti di posta o la gestione di chat di gruppo. Chi ne ha la necessità può però sfruttare Zimbra appieno, anche per la condivisione di file e documenti di ogni genere, o congiuntamente ad altri software utilizzati in azienda. Si può infatti integrare Zimbra con applicazioni esterne e servizi di vario genere, ad esempio le applicazioni di software gestionali quali SAP o Oracle. C’è comunque chi utilizza Zimbra quasi esclusivamente come client di posta sicuro, perfetto per inviare e gestire le e-mail all’interno dell’ambito aziendale, mantenendo il controllo della privacy, dei dati scambiati e dell’eventuale spam.

Personalizzare il servizio

Tra i principali vantaggi di Zimbra vi è la possibilità di ampliare o restringere l’ambito di utilizzo del software. I servizi disponibili comprendono anche l’hosting, come abbiamo detto prima, e la gestione delle sicurezza dei dati aziendali. Tutte le funzionalità sono sviluppate sul cloud, questo permette a chi collabora al gruppo di lavoro di connettersi al resto del team da qualsiasi dispositivo desideri, sia esso un terminale fisso, un notebook o anche uno smartphone. Tutte le funzionalità sono infatti compatibili con i sistemi operativi Android e iOs. Questo permette di operare anche da tablet, per consentire ad ogni operatore la massima libertà. In questo modo è sufficiente avere a disposizione le credenziali di accesso al proprio account, per accedere a tutto ciò che serve per lo svolgimento del proprio lavoro. Sono gestite in cloud anche le videochiamate ed è possibile condividere con altri documenti e file, ma anche appuntamenti o altre incombenze. Stiamo parlando inoltre di un servizio open source, questo permette all’utilizzatore finale una completa apertura alle possibilità di modifica del software. Ilger si occupa anche di tutto ciò che riguarda la necessità di eventuali corsi di formazione per l’uso del software.