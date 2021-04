COVID Manfredonia, stamani “somministrate 100 vaccinazioni a domicilio”. Attese altre 500 dosi

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Manfredonia, 01 aprile 2021. Sono circa 100 le vaccinazioni anti COVID a domicilio effettuate fino a stamani nel territorio di Manfredonia. Lo si apprende da raccolta dati di StatoQuotidiano.it.

Si è in attesa di ricevere ulteriori 500 dosi di vaccino, già prenotate dai Medici di medicina generale. “Tutti i medici di medicina generale sono stati informati personalmente e tutti hanno ricevuto le indicazioni per prenotare il vaccino”, come rendono noto fonti del settore.

Si ricorda come nella provincia di Foggia i medici di medicina generale stanno vaccinando a domicilio già da dieci giorni. Fino a ieri hanno ritirato e somministrato 456 dosi su tutto il territorio provinciale. La ASL Foggia ha superato le 100.000 vaccinazioni somministrate alla popolazione.

Nel dettaglio: hanno ricevuto la prima dose 27.262 persone ultraottantenni; di queste, 13.100 hanno fatto anche la seconda somministrazione.

In totale, ad oggi, la ASL Foggia ha somministrato 101.256 dosi di vaccino, di cui 68.512 prime dosi e 32.744 seconde dosi.

“Concluse le vaccinazioni del personale scolastico estremamente vulnerabile e affetto da allergie. Avviate, inoltre, nei centri specialistici dei Presidi Ospedalieri aziendali, la vaccinazione dei pazienti affetti da insufficienza renale con trattamento dialitico”.

Nella sola città di Foggia sono state programmate, entro sabato, circa 250 vaccinazioni a domicilio. Ad effettuarle saranno i medici di medicina generale e la squadra di vaccinatori del Distretto socio sanitario.

È confermata, intanto, l’organizzazione di prossimità delle vaccinazioni delle persone di età compresa tra 70 e 79 anni. La Direzione Generale della ASL Foggia, infatti, per agevolare questa fascia di popolazione residente nei piccoli comuni, ha organizzato sedute straordinarie direttamente in loco, come già fatto per le persone ultraottantenni.

Pertanto, non dovranno recarsi in farmacia o prenotare al numero verde o sul sito, ma saranno chiamate direttamente dalla ASL, le persone di età compresa tra 70 e 79 anni residenti nei comuni di:

Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carapelle, Carlantino, Carpino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Chieuti, Deliceto, Faeto, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Mattinata, Motta Montecorvino, Monteleone di Puglia, Ordona, Orsara di Puglia, Panni, Peschici, Pietramontecorvino, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rocchetta Sant’Antonio, Rodi Garganico, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, San Paolo di Civitate, Sant’Agata di Puglia, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Volturara Appula, Volturino, Zapponeta.