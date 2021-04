Emiliano contro il Governo: “Garantire scelta Dad. Tanti genitori infettati dai figli”

Bari, 01/03/2021 –“Va garantito il diritto delle persone che vogliono tenere i bambini a casa di scegliere la didattica a distanza”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a Timeline su Skytg24 rispondendo ad una domanda sulle nuove disposizioni del governo Draghi.

“Noi – ha proseguito – nel pieno della terza ondata facciamo il contrario della Francia, che ha chiuso le scuole, della Germania che non le ha mai aperte, e dell’Inghilterra che le ha tenute chiuse sino al completamento delle vaccinazioni”.

“Le Regioni – ha aggiunto – non hanno più poteri di controllo della curva epidemiologica, lo Stato li ha tolti. Non possiamo più incidere. Anche sulla scuola questo potere è stato eliminato, resta da capire se il decreto lascerà una forma di libertà. Che succede a quelle famiglie che per tutelare se stesse preferiscono la Dad piuttosto che le lezioni in presenza? Un diritto tutelato dalla Costituzione e il governo ne dovrà tenere conto”. “In Puglia – ha concluso – il numero di genitori infettati dai figli è abbastanza consistente”.