Manfredonia, 01 aprile 2021. Sostenere la necessità di continuare le lezioni a scuola in modalità DaD anche dopo il 6 aprile. È l'obiettivo del Gruppo Genitori DaD – Provincia di Foggia, nato negli ultimi giorni su Facebook e già arrivato a più di 500 iscritti.

A partire dal 7 aprile, infatti, entrerà in vigore il nuovo decreto Draghi, firmato ieri in tarda serata dal Governo. Un provvedimento, secondo il quale, dopo Pasqua, torneranno in presenza i bambini della scuola dell’ Infanzia, della Scuola primaria e i ragazzi del primo anno di Scuola Secondaria di primo grado.

Ma, una soluzione del genere, ad un mese e mezzo dalla fine dell’anno scolastico, sarebbe inutile ed estremamente pericolosa per i genitori che hanno costituito il gruppo.

“Non imponiamo a nessuno la nostra scelta di non mandare i nostri figli a scuola, ma vogliamo la possibilità di scegliere” sottolinea Flavia Corso, amministratrice del gruppo Genitori DaD “che ognuno si assuma responsabilità delle proprie azioni in questo periodo di pandemia. Siccome bisogna limitare i contatti, è necessario, per farlo, utilizzare le alternative. E un’alternativa alla scuola in presenza è la DaD. L’abbiamo ormai testata e funziona. I bambini che vogliono lavorare, lavorano benissimo. Chi non vuole lavorare, non lo fa né in DaD e né in presenza”.

In tempo di pandemia, aggiungono i genitori del gruppo, è necessario tutelare il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. “E l’alternativa attraverso cui è possibile tutelare, nella scuola, tale diritto, con maggiore efficacia e nel rispetto delle norme anticovid, come il distanziamento sociale, è proprio la DaD”.