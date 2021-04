Manfredonia. Statale 89, Tasso ottiene interessamento del viceministro Cancellieri

Manfredonia, 01 aprile 2021. “…Le aggiungo, On.Tasso, come le dicevo poco fa, al di fuori della relazione, che questa ‘appaltabilità’ entro il corrente anno la verifichiamo e cerchiamo anche di farla diventare una realtà, quindi è un impegno che vogliamo prendere oggi…”.

Con questa dichiarazione spontanea – all’interno della risposta all’interrogazione, svolta in

Commissione Trasporti dall’On. Antonio Tasso, per conoscere lo stato dei lavori sulla statale 89 “Garganica” – il Vice Ministro Giancarlo Cancelleri ha preso, ufficialmente ed a favore di telecamera (video seguente) – il preciso impegno di interessarsi in prima persona affinché i lavori per la messa in sicurezza del tratto stradale in questione partano entro l’anno, come dichiarato da una nota ANAS.

Dal documento in risposta alle richieste del parlamentare sipontino, depositate oltre un mese fa e finalmente calendarizzate il 31 marzo, si evince che:”…Tale intervento di potenziamento, che va dal km.172 della piattaforma stradale fino al km.186, consentirà di incrementare la sicurezza e i livelli di servizio del tratto stradale esistente…Il progetto è stato inserito nel Contratto di programma 2016/2020 per un investimento complessivo di circa 68 milioni di euro, con finanziamento a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione e appaltabilità entro il corrente anno”.

Il Vice Presidente del Gruppo Misto si è dichiarato soddisfatto dell’impegno assunto dal Vice Ministro, dichiarando che continuerà a monitorare la situazione, affinché sia realizzato il progetto in questione.