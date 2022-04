Assessore Vitulano: “Rilanceremo l’Osservatorio della pesca per tutelare la marineria di Manfredonia”

StatoQuotidiano.it, 01 aprile 2022. Ripristino dell’attività dell’Osservatorio della pesca con finalità di “tutela della marineria di Manfredonia”: questo il principale ordine del giorno della riunione istituzionale svoltasi stamani presso il Palazzo della Sorgente di Manfredonia, voluta dall’assessore alle attività produttive, Antonio Vitulano.

Al tavolo, presenti oltre che l’assessore, anche diversi rappresentanti della categoria del settore pesca di Manfredonia, con oggetto all’ordine del giorno, il ripristino dell’attività dell’Osservatorio, organismo comunale in verità costituito in passato ma mai operativo per via del commissariamento.

“E’ un organismo – come precisato dall’assessore comunale – aperto ai rappresentanti delle varie associazioni di categoria della pesca che avrà il compito di farsi portavoce presso le varie istituzioni delle annose problematiche afferenti il settore pesca, un tempo, tra i più prolifici, economicamente parlando, della nostra città”.

Lo scopo ultimo, è proprio il rilancio del settore pesca, penalizzato non solo dal caro gasolio ma anche da discutibili regolamenti comunitari fortemente penalizzanti per la categoria. Una buona idea, ma sarà sufficiente a riportare in vita un settore, ormai metastatizzato, da molteplici problemi che in qualche decennio ha visto ridursi la flotta peschereccia, da oltre 600 natanti a 180?

Di questo dovrà occuparsi il neo organismo, evitare con fatti concreti che le banchine tra qualche anni siano totalmente prive di pescherecci.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia 01 aprile 2022