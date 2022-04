Monte Sant’Angelo Manfredonia, 1 aprile 2022. Una mega caccia all’uovo di Pasqua di Pasqua al Centro Commerciale Gargano di Macchia/Monte Sant’Angelo.

E’ l’iniziativa in programma mercoledì 13 aprile 2022 al “Centro commerciale Gargano”, dalle ore 17 alle ore 20.30.

L’iniziativa

Bambini non c’è caccia senza bottino. Indossate la vostra pettorina, preparate il vostro sacchetto per accogliere tante uova di Pasqua! Iniziate a seguire il percorso indicato, utilizzate gli indizi e non fatevi scoprire. Ricordate, alla fine del percorso avrete tante uova di Pasqua con incredibili sorprese. Buona caccia facile a tutti.

La partecipazione alla CACCIA all’UOVO è gratuita ma ha un limite di età di sei anni. Per partecipare bisogna iscriversi:

segreteria@statoquotidiano.it

albero.azzurro1@virgilio.it

whatsapp: 331 5099558

Seguono istruzioni e comunicati