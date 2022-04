La diretta dalla Puglia al Mar Nero

dal Mar Meridionale al Mare Nord

a cura di Ferruccio Gemmellaro

Egnathia – scavi

U-okraina, Ucraina, il cui coronimo slavo equivale all’italiano Marca “terra di confine”, parzialmente affacciata sia sul Mar Nero sia nel Mar d’Azov, dovette accogliere una sorta di protettorato romano dal I secolo dC sino alla calata dei Goti, specie in quel di Tyras, già colonia greca fondata sulle foci dell’attuale Dnestr.

L’antica Tracia balcanica, Galazia quale regno dei celti-galati, si estendeva dalla Macedonia verso il Mar Nero e di Marmara e a sud del Danubio, terra natale del mitico Spartaco, il gladiatore ribelle; fu eretta a provincia romana nel 47 dC. Da queste terre si diffuse tra i greci, quindi tra i romani, l’agiografia di Dioniso (Bacco), Orfeo, Cibele (Grande Madre Idea), Reso ( il dio della resurrezione) e le relative devozioni.

Con l’affermazione istituzionale romana, nacque l’esigenza di un agevole tracciato stradale per uomini e mezzi verso il Mar Nero, il cui colore significava “nord” in una remota colorazione che assegnava alle acque il bianco al sud e il giallo all’est. Il Mediterraneo, mare internum, era chiamato “meridionale” per distinguerlo dal Mare Nero, questo indicato verso settentrione rispetto alle acque accerchianti Creta e Cipro, l’idronimo così geograficamente stabilito sino ai giorni nostri.

Sorse così la Via Egnathia, una transeuropea che aveva il suo incigno nell’omonima Egnathia-Gnathia, la città messapica sulla costa adriatica a segnare i limiti tra il territorio messapico al sud e quello peuceta a nord, che andava, questo, a confinare con la Daunia.

Nella Puglia romana di allora, in una corrispondenza geo-politica alle citate tre regioni, Brundisium già messapica Brention poi greca Brentesion, Brindisi, si guadagnò d’essere Municipium, vi fu riconosciuta la cittadinanza romana ed era il termine della Regia Viarum, l’Appia, e della “complanare” Minucia, l’Appia Traiana; Lupiae, Lecce, da guarnigione militare fu promossa Municipium affiliata a Roma, Barium dei peuceti, Bari, divenne Municipium cum suffragio, cioè libera di legiferare per conto proprio, giusto come una regione a statuto speciale di oggi, e in più con zecca e pantheon. Nella Daunia, infine, Sepius latinizzata Sipontum, e Vieste, che una credenza la vuole fondata da un ricovero greco, Apeneste, erano insostituibili avamposti assieme a una leggendaria città garganica che si rivelò del tutto scomparsa, quella che Strabone e Plinio il Vecchio chiamavano Yrìa, Oria, ma degli storici la identificherebbero con Vieste.

Tracce reali o leggendarie di un’antica Oria, l’unica con questo nome oggi è una cittadina in provincia di Brindisi, si ritrovano qual e là e pertanto sorge l’idea che fosse un toponimo assegnato dai gruppi demotici greci alle prime loro basi, connesso alla radice indoeuropea “or” col significato di “origine”.

Il toponimo Egnazia, sovente ridotto in Gnazia, smuove sovente delle perplessità poiché sarebbe più logico, riferendoci al latino, che la cittadina portuale fosse indicata con Gnathia mentre la Via Egnathia col presunto prefisso “ex” che starebbe per provenienza (da Gnathia); c’è da precisare però, assimilazione o coincidenza, che il proconsole coordinatore dei lavori fu Gneo Egnazio.

L’approdo a Gnathia era anche lo scalo per raggiungere Barium.

Roma, dunque, dal 146 aC, fece sorgere dalla Puglia, da Gnathia, quell’itinerario, l’Egnathia, inizialmente marino, per snodarsi in terraferma, allora strutturalmente moderno alla maniera delle consolari, da Durazzo e Apollonia, territori di partenza già sotto controllo repubblicano romano dal 229 aC e successivamente iscritti nella provincia macedone e indi in quella dell’Epiro; Apollonia, poi, era definita magna urbs et gravis, città grade e importante, dove Augusto, primo imperatore, compì degli studi.

Vi si contavano oltre 746 miglia romane (1100 km), ampia 19,6 piedi (6 mt), ammattonata con grosse lastre di pietra ricoperte di fitta rena e si può anche credere che almeno inizialmente fosse stata progettata per tradotte militari; infatti, vi marciarono gli eserciti di Cesare e di Pompeo, le armate di Marcantonio e Ottaviano a incalzare le truppe guidate dai sovvertitori Bruto e Cassio.

Il viaggiatore, percorrendo l’Appia e la Minucia – la Traiana sarebbe stata costruita tra il 108 e il 110 dC – poteva impiegare almeno cinque giorni da Roma a Gnathia e Brindisi, trovandovi – come su tutta la rete delle consolari – Stationes (posti di guardia paragonabili alle odierne stazioni dei carabinieri, ma anche di smistamento per il servizio postale), Mutationes (capilinea per la muta dei cavalli), Mansiones (ristoro, servizi e luoghi di culto), Cauponae (taverne, bettole a basso costo, sovente malfamate), e Diversoria (alloggiamenti presso residenze private, le odierne zimmer o B&B).

Lungo l’Egnazia s’incamminò l’apostolo Paolo per le sue missioni, e alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente, pur abbandonata all’incuria, fu parzialmente riadattata dal bizantino Giustiniano I e in seguito percorsa dai crociati e occorre ricordare che al tempo della IV crociata, la strada si rivelò veramente essenziale per la sopravvivenza dell’Impero Romano d’Oriente.

Forse vi fu un segmento viario di fuga a seguito della contesa tra veneziani e baresi per il possesso delle reliquie di San Nicola da Myra; ai pugliesi, comunque sia, sarebbero andati i frammenti maggiori delle ossa rispetto a veneti ma a quest’ultimi basterebbero per felicitarsi, sommandoli all’appropriazione delle spoglie di San Marco nell’828 e di Santa Lucia nel 1204.

E perché non credere che l’imbarco di Ovidio, esiliato a Tomi (Costanza) sul Mar Nero nell’8 dC, fosse avvenuto precisamente a Gnathia invece che a Brundisium, tenendo conto che allora il porto di Gnathia poteva essere inteso a Brindisi.

L’arteria romana attraversava l’Illiria, oggi Albania, la Macedonia e la Tracia, costeggiava l’Egeo attraversando tra altri, Tessalonica, la storica Filippi – campo di battaglia nel 42 aC tra Cassio e Ottaviano con circa 27mila caduti – Neapolis per doppiare infine i Dardanelli e raggiungere Byzantion sul Mar Nero, questo uno appetibile specchio di circa 437 km2, donde individuare gli approdi e le colonie sulle sue coste per i traffici nell’entroterra.

Byzantion, infatti, avrebbe assunto nel 330 dC, sebbene per un breve tempo, il nome di Nova Roma.

Quei traffici con i traci dei territori oggi richiamanti alla Bulgaria e che accettarono una pacifica romanizzazione, con la Colchide mitica terra del Vello d’Oro e con l’Iberia oggi entrambe nella Georgia, con la Dacia, oggi Romania, dove i romani sfruttarono i ricchi giacimenti minerari annettendola a provincia, con l’ Ucraina protettorato romano, e ancora con Russia, e Turchia terre di grade aspirazione commerciale e d’espansione per una risolutezza egemonica di cui erano intrisi i romani.

Oggi, l’itinerario è parzialmente interessato da una grande linea di comunicazione, un’autostrada che ne rievoca la storia, l’Egnazia Odos che, ultimata nel 2009, collega con i suoi 670 km il porto greco di Igoumenitsa nell’Epiro, già Titana, con il confine greco-turco.

Egnathia, quindi, l’antica e magnifica strada romana, passati i millenni, non cessa ancora di richiamarsi nell’immaginifico che scaturisce con il traghetto Brindisi – Igoumenitsa.