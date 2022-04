Lotta al caporalato in agricoltura: 53,6 mln al Comune di Manfredonia

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/04/2022 – (ilsole24ore) Ripartiti 200 milioni di euro ai Comuni per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli, obiettivo della “Missione 5 Inclusione e Coesione” del Pnrr, per la realizzazione di soluzioni alloggiative dignitose destinate ai lavoratori del settore agricolo.

Lo prevede il decreto n.55 firmato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando che assegna le risorse, nell’ambito della lotta al caporalato e allo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo. «lo sviluppo di insediamenti irregolari è terreno fertile per l’infiltrazione di gruppi criminali», spiega il ministero, e «rendere più precarie le condizioni di vita dei lavoratori».

Nella distribuzione delle risorse, erogate in base ad indicatori come quota variabile di presenze di cittadini stranieri, anzianità degli insediamenti e iniziative avviate per il superamento degli insediamenti, tra i primi cinque comuni troviamo: in Puglia il comune di Manfredonia (Fg) con 53,6 milioni e il comune di San Severo (Fg) con 27,8 milioni, seguita dalla Sicilia con il comune di Ispica (Rg) cui vanno 14,4 milioni, poi ancora la Puglia con Cerignola (Fg) con 8,8 milioni, le Marche con Recanati (Mc) con 7,9 milioni. (ilsole24ore)