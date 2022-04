Manfredonia, un arresto per droga con l’ausilio di unità cinofile

MANFREDONIA (FOGGIA), 01/04/2022 – Un arresto per droga è stato compiuto in Manfredonia ove i militari della Sezione Pronto Impiego della locale Compagnia della Guardia di Finanza, con l’ausilio di unità cinofile, hanno rinvenuto 48 grammi di cocaina ed un panetto di oltre 50 grammi di hashish nonché altro materiale per il confezionamento dello stupefacente, durante il controllo di un’autovettura il cui conducente è stato tratto in arresto in flagranza di reato.