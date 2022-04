StatoQuotidiano.it, 01 aprile 2022. Svoltisi in questi giorni, presso i Carabinieri del R.I.S. di Roma, degli accertamenti tecnici di natura biologica e dattiloscopica su alcuni reperti rinvenuti presso il luogo del delitto e sottoposti a sequestro nell’ambito del procedimento penale per l’omicidio di Giuseppe Ciociola, 59enne del centro sipontino, trovato privo di vita lo scorso 12 marzo 2022 in località Alma Dannata a Zapponeta.

I fatti sarebbero avvenuti all’interno del magazzino del casolare di campagna dell’uomo.

Ad oggi nessuna pista viene esclusa e le indagini proseguono incessantemente.

“In queste ore di immenso dolore per la tragica scomparsa del papà dei miei assistiti, si leggono, purtroppo, notizie che rivelano sterili illazioni e presunti segreti circa la vita privata e personale del sig. Ciociola pur di individuare un movente dell’omicidio. Nulla di più fuorviante. Ragion per cui si ripone la massima fiducia nella professionalità degli inquirenti e dei magistrati della Procura di Foggia che stanno lavorando alacremente per fornire tutte le risposte a questa triste vicenda“. Così si era espresso nelle scorse settimane a StatoQuotidiano.it l’avvocato Francesco Le Noci del foro di Foggia, legale dei figli di Giuseppe Ciociola,

Per il decesso dell’uomo continuano le indagini dei carabinieri del Comando Provinciale di Foggia, attraverso i militari del Comando Compagnia di Manfredonia. Al momento l’ipotesi è quella di omicidio volontario. L’uomo è deceduto in seguito a un colpo di arma da fuoco (una pistola).

Sul posto in cui fu trovato il corpo non fu repertato alcun bossolo.

A cura di Giuseppe de Filippo, Manfredonia 25 marzo 202