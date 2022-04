Tecnologia per l’ambiente: 4 modi in cui l’hi-tech ci viene in aiuto per salvare il pianeta

Il tema del clima è uno dei più attuali e sentiti. I cambiamenti climatici, il consumo non corretto delle fonti di energia, lo stato di salute degli oceani, la deforestazione sono alcuni dei problemi da affrontare. In questa battaglia la tecnologia può essere di grande aiuto per rendere il Pianeta sostenibile.

Hi-tech al servizio dell’ambiente

Esistono diverse soluzioni, come ad esempio il grafene, scoperto nel 2004, che conduce energia meglio del rame ed è molto resistente. Oppure la plastica vegetale, che biodegrada nel tempo, e può avere un impatto decisamente positivo. Certo, l’uso smodato delle tecnologie può inquinare: internet ad esempio genera emissioni di CO2 e i data center consumano molta energia. Tenendo quindi presente che il rovescio della medaglia esiste, vediamo di approfondire alcune delle tecnologie più interessanti quando si parla di sostenibilità.

In primis, ci sono i sensori ambientali: posizionati in acqua o nell’aria, identificano gli inquinanti e forniscono dati in tempo reale. Di recente si stanno moltiplicando i nuovi progetti su questo tema, soprattutto per quanto riguarda l’ambito marino. Poter misurare in modo esatto la qualità dell’aria, gli utilizzi di acqua ed energia e altri parametri inerenti all’ambiente può dare una misura esatta dell’entità del problema. Oltre a ciò, è possibile anche monitorare eventuali passi avanti o indietro nella lotta contro il cambiamento climatico.

Le case dell’acqua hi-tech sono un prodotto italiano, in uso soprattutto a Roma. Sono distributori di acqua naturale o frizzante, dotate di una postazione per la ricarica USB e di un display per le informazioni. Con questo sistema in un solo anno si è registrato un risparmio di oltre 500 tonnellate di plastica, utilizzata per le bottiglie. Inoltre, questo tipo di tecnologia ha evitato la diffusione di 900 tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera. Trovarle poi è facilissimo, basta utilizzare l’app per fontanelle di Waidy per individuarle tutte con un semplice tocco sul telefono.

Lo stoccaggio di CO2 è determinante per togliere dall’atmosfera l’anidride carbonica, prodotta da industrie e centrali elettriche. La CO2 viene iniettata nel sottosuolo in forma liquida a circa 800 metri di profondità e con una pressione tale da farle occupare meno spazio rispetto allo stato gassoso. Secondo il centro studi del Dipartimento Usa dell’Energia, esistono cinque tipi di depositi naturali in cui è possibile stoccare l’anidride carbonica: le formazioni saline, porose e imbevute d’acqua; i giacimenti esauriti di gas e petrolio; le miniere di carbone inutilizzabili, le formazioni di basalto e le rocce di scisto.

I vetri a controllo solare portano al risparmio energetico perché in grado di trattenere calore e, di conseguenza, di limitare i costi dei termosifoni accesi. Ne esistono due tipologie: selettivo o basso emissivo. Nel primo caso il rivestimento viene fuso e inglobato nel vetro, che diventa resistente e viene posto verso l’esterno. In pratica, lascia passare la luce naturale, ma scherma i raggi termici mantenendo l’ambiente fresco. Nei vetri basso emissivi, il rivestimento viene depositato con modalità elettromagnetica, quindi non sono molto resistenti e vanno posti all’interno. Così passa la luce naturale ma, come nel caso dei selettivi, vengono schermati i raggi termici e il calore non si disperde all’esterno. I costi sono piuttosto alti, ma si risparmia in bolletta. (nota stampa)