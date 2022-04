Violente rapine nel Foggiano, arrestati 2 soggetti di nazionalità straniera

FOGGIA, 01/04/2022 – I Carabinieri della Stazione di Serracapriola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Foggia, su proposta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 soggetti di nazionalità straniera, indagati per due episodi di rapina avvenuti nei mesi di luglio 2020 e settembre 2021 nel territorio di Serracapriola.



L’attività di indagine, condotta dalla Stazione Carabinieri di Serracapriola sotto la direzione della Procura di Foggia, posta in essere attraverso un’intensa raccolta di informazioni congiuntamente a metodi investigativi tradizionali, ha consentito di identificare i presunti autori di due violente rapine, così restituendo, almeno in parte, alla locale comunità un senso di ritrovata sicurezza pubblica. Due le rapine da cui hanno avuto origine le indagini. La prima avvenuta nell’agosto 2020 aveva visto i due indagati, presunti autori, rapinare due connazionali, malmenandoli e sottraendo loro i telefoni cellulari in uso.



Il secondo episodio contestato, di analoga natura, si verifica nel mese di settembre 2021, circostanza in cui uno degli indagati attirava con una scusa fuori dal locale del centrò storico un cittadino marocchino, conoscente, al fine di rapinarlo di centocinquanta euro, colpendolo con un fendente alla testa. Il colpo inferto veniva attutito, fortunatamente, grazie alla pronta difesa della vittima, che con la mano ne riduceva la lesività, rimediando due ferite, una al volto ed una alla stessa mano destra.

Giova evidenziare che, al momento, le indagini si trovano nella fase preliminare e seppur vi sia stato un pronunciamento da parte dell’A.G. sulla base dei primi elementi raccolti, gli indagati sono da ritenersi innocenti sino all’esito definitivo del processo a cui gli stessi saranno sottoposti.