Aeroporti di Puglia: “Domanda in crescita: più voli da Foggia”

Quale occasione migliore per conoscere le bellezze del Gargano e dei Monti Dauni. Straordinari attrattori turistici che possono fare la differenza , la cui crescita continueremo a sostenere con convinzione e passione. L’ottimo risultato ripaga gli sforzi di chi ha creduto nelle potenzialità di un territorio straordinario a cominciare dalla Compagnia Aerea Lumiwings”. Lo riporta in una nota Aeroporti di Puglia .

“𝗜 𝘃𝗼𝗹𝗶 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 6 𝗲 11 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 e non come precedentemente comunicato il 7 e 11 Aprile. Ci scusiamo per il disguido.