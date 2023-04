Felicissima sera, Pio & Amedeo inscenano il funerale di Gerry Scotti

FOGGIA, 01/04/2023 – (tgcom24.mediaset.it) Nella seconda puntata di “Felicissima sera”, versione “All Inclusive”, Pio e Amedeo festeggiano, in vita, il funerale di Gerry Scotti.

Disteso sul letto con il rosario in mano, il presentatore viene circondato da lumini, fiori, la foto di rito e le donne addolorate che piangono insieme al duo comico la sua (finta) dipartita: “Gerry ora che non ci sei più tu chi ci hai lasciato, Enrico Papi?”.

“Gerry hai la stessa espressione di quelli che perdono a “Chi vuole essere milionario”. Te l’avevamo detto noi di non provare la botola”, intonano in coro Pio e Amedeo durante la veglia funebre. Dopo pianti estenuanti, il duo pugliese fa portare in scena l’ultima “casa” del presentatore: la sua bara. “Gerry dobbiamo dirti la verità, tutto quello che è stato fatto stasera era per fare pubblicità a queste onoranze funebri di Foggia. Ora puoi entrare nella bara per l’ultimo messaggio promozionale?”. tgcom24.mediaset.it