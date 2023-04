“Il bilancio di previsione del Comune di Manfredonia? Una farsa!”. Il Pd illustra

(nota stampa).

L’equilibrio finanziario del Comune di Manfredonia è a rischio. La pressione fiscale sui cittadini è destinata ad aumentare. La quantità e la qualità dei servizi pubblici si ridurrà nel tempo. Il bilancio di previsione approvato ieri, in Consiglio Comunale, dalla maggioranza di centrodestra è, per buona parte, fondato su previsioni di entrate non attendibili.

Non lo affermano il Partito Democratico o i gruppi di minoranza, è scritto nero su bianco nella relazione dei revisori dei conti. L’atto amministrativo e finanziario strategico per la vita stessa della città e la realizzazione del programma di chi la governa è inattendibile.

Ad esempio, i consiglieri di maggioranza, su proposta dell’assessore al Bilancio, hanno approvato tariffe della Tari assolutamente non veritiere. Tant’è che lo stesso assessore al bilancio ha annunciato la necessità di rivederle e approvarne altre entro la fine del mese di Aprile. E poi c’è la decisione di utilizzare le risorse con destinazione vincolata provenienti dalle sanzioni al Codice della Strada per scopi diversi da quelli indicati nella norma. Oppure l’utilizzo del ricavato dall’ imposta di soggiorno per scopi diversi dal miglioramento dei servizi destinati allo sviluppo del turismo in città. O, ancora, la mancata contabilizzazione dei fondi del PNRR ottenuti dal Comune per favorire la la transizione sigitale.

La questione, purtroppo, è sempre la stessa: come può, questa Amministrazione, programmare l’attività di governo della città se fonda la stessa attività su un documento finanziario inattendibile? C’è da augurarsi che questi e gli altri errori indicati dai revisori dei conti siano corretti con variazioni di bilancio da sottoporre al vaglio del Consiglio comunale. Con un aggravio di lavoro degli uffici e una perdita di tempo non da poco.

Sono questi i costi della sciatteria e dell’inadeguatezza dell’Amministrazione Rotice e della maggioranza di centrodestra scaricati sui cittadini di Manfredonia.

Nota del Partito Democratico di Manfredonia.