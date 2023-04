StatoQuotidiano.it, Foggia, 01 aprile 2023. Tutto pronto per il debutto di mister Delio Rossi alla guida del Foggia, dopo la presentazione ufficiale del tecnico riminese avvenuta ieri con la stampa.

Di seguito, le dichiarazioni di Rossi, diffuse dalla società, attraverso una nota ufficiale.

Mancano solo poche ore al match Messina-Foggia. Quali sono le emozioni di mister Delio Rossi nel giorno della vigilia?

“Sono un turbinio di emozioni. Mi conosco, al calcio d’inizio domenica penserò solo al campo. Da parte mia, come detto nella conferenza di presentazione, farò il pensabile e l’impensabile per il Foggia”.

Che squadra è il Messina?

“È una squadra tosta. Una squadra che venderà cara la pelle. A gennaio hanno inserito in rosa giocatori importanti che hanno dato un grosso contributo nel far punti. Giocheremo su un campo difficile”.

Situazione disponibili e indisponibili?

“Partiremo in 20. Faremo a meno di qualche pedina”.

Possibile veste tattica di questo Foggia targato Delio Rossi?

“Penso che non ci discosteremo da quello che abbiamo fatto fino ad ora. Non voglio stravolgere nulla, ho conosciuto i ragazzi solo ieri. Osserverò e correggerò in seguito quello che c’è da migliorare”.

Il Foggia non sarà solo. Al seguito dei satanelli ci sarà anche un nutrito gruppo di tifosi. A loro cosa vuol dire?

“Li ringrazio perché non ci faranno sentire soli e voglio dir loro che la squadra non è mia, né del Presidente, né dei giocatori. La squadra è di chi la vuol bene”.