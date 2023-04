(notastampa). Il Comune di Manfredonia informa che nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023 รจ stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198 (decreto milleproroghe 2023) che, all’articolo 7 comma 7-sexies, ha prorogato al 31 dicembre 2023, con importanti modifiche, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, giร previste dalla legge 1ยฐ settembre 2020, n. 120.

Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attivitร culturali di teatro, musica, danza e musical, nonchรฉ le PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE che si svolgono in un orario compreso tra le ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ– ๐ž ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ.๐ŸŽ๐ŸŽ DEL GIORNO SEGUENTE, destinati ad un massimo di 1.000 spettatori, รจ sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivitร (๐’๐‚๐ˆ๐€) che indica il numero massimo di spettatori, il luogo e lโ€™orario in cui si svolge lo spettacolo ed รจ corredata da una relazione tecnica di un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione di spettacolo alle regole tecniche di prevenzione incendi stabilite con il decreto del Ministro dellโ€™interno 19 agosto 1996.