Meteo Puglia, sarà di nuovo Inverno proprio prima di Pasqua! (Mappe)

FOGGIA, 01/04/2023 – (Mattia Gussoni ilmeteo.it) Primavera stop! Sarà di nuovo Inverno entro Pasqua con conseguenze dirette su molte delle nostre regioni. “Meteo folle“, o meglio uno degli effetti di un cambiamento climatico galoppante con eventi estremi (più votati al caldo, ma con qualche eccezione come vedremo) che sempre più spesso stravolge il tempo in tutte le stagioni.

Ebbene, l’ultimo aggiornamento ha confermato un deciso cambio della circolazione atmosferica intorno al 2/3 Aprile con la discesa di gelide correnti direttamente dall’Artico. Dando uno sguardo alle mappe sinottiche ci rendiamo subito conto di come la massa d’aria abbia caratteristiche prettamente invernali, con valori intorno ai -8/-10°C alla quota isobarica degli 850 hPa (circa 1550 metri). Correnti gelide in discesa dall’Artico verso l’Italia. Configurazione prettamente invernale

Ci attendiamo dunque una fase molto dinamica in avvio della Settimana Santa che ci porterà alla Pasqua, con un drastico calo delle temperature che in pochissimo tempo si porteranno fin sotto le medie climatiche di riferimento, anche di diversi gradi.

Attenzione poi alle precipitazioni: la formazione di un ciclone sul mar Mediterraneo, alimentato dalle fredde correnti in arrivo dal Polo Nord, destabilizzerà non poco l’atmosfera, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori con la possibilità nel corso di Lunedì 3 di nevicate fino a quote basse (collinari) e violenti temporali (a causa dei contrasti che potrebbero crearsi) qualora dovessero formarsi dei vortici depressionari.

Se il tempo sarà più stabile al Nord, sarà il gelo a farla da padrone sulle regioni settentrionali, con temperature minime durante la notte e al primo mattino fin sotto lo zero! Se questa previsione si realizzasse saremmo di fronte a un rischio piuttosto elevato per l’agricoltura, vista la stagione. ilmeteo.it