Ugl e Orsa Ferrovie: “L’impianto di Foggia resta di primaria importanza”

Foggia, 1 aprile 2023 – Si riporta di seguito il comunicato diffuso da UGL Ferrovieri e Orsa Ferrovie:

“Il giorno 28 u.s. si è tenuto a Foggia presso l’impianto TRENITALIA O.M.C. (ex OGR) un incontro tra azienda e OO.SS Regionali (UGL Ferrovieri) e (ORSA).

L’ Azienda ha assicurato come sempre che l’impianto di Foggia è il polo principale per la manutenzione dei treni regionali dell’intera flotta nazionale. Le perplessità delle OO.SS sul futuro dell’impianto sono state smentite dai ‘dirigenti di sede centrale’ in virtù degli investimenti realizzati negli ultimi anni come:

1) REALIZZAZIONE NUOVO CAPANNONE MINUETTO, fornito di mezzi di sollevamento per rialzare mezzi leggeri in composizione completa , e per dimensione l’unico impianto adatto per manutenere la nuova flotta di Treni Regionali Rock.

2) manutenzione treni di nuova generazione MINUETTO Elettrico e Diesel, SWING, TAF e JAZZ della flotta Trenitalia e anche clienti esterni.

ACQUISTO DI NUOVI MEZZI PER LA MANOVRA, NUOVE POSTAZIONI DI RIALZO CON MUTA DI CAVALLETTI, MANIPOLATORE PER PORTE DI SALITA DEI TRENI, TORNI DI ULTIMA GENERAZIONE, GIUSTO PER CITARNE ALCUNI.

3) L’azienda ha lasciato intendere in maniera chiara che per far fronte a tutte queste nuove lavorazioni sarà necessario un numero maggiore di persone rispetto a quelle attualmente impiegate nell’impianto di Foggia, che continuerà ad assumere come fatto negli ultimi 4 anni con l’assunzione, di circa 30 risorse, tra operai specializzati e impiegati .

Inoltre ha manifestato fin da subito l’intenzione di riaprire il dialogo con i lavoratori stessi, i loro rappresentanti e i RLS con incontri programmati e periodici.

Le Segreterie parzialmente soddisfatte, prendono atto e continueranno a vigilare nell’interesse dei lavoratori, dei loro diritti e dell’occupazione che il SUD soffre”.

G. Scalera, UGL Ferrovieri

R. Pagliaro, Orsa Ferrovie