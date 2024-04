In questi giorni la linea tra Caserta e Foggia è al centro delle cronache per la frana che la sta bloccando ormai da settimane.

Ma che linea è la Caserta – Foggia? Si tratta di una linea molto importante che sta subendo una modifica decisamente impattante e con foto e video sul posto vediamo di parlarne tralasciando gli aspetti più comuni.

Dopo aver visto la tratta a singolo binario tra Caserta e Vitulano, vediamo come corre la linea da qui in poi.

La stazione di Vitulano-Foglianise, è stata costruita nel 1997 ex novo, dopo l’abbandono del precedente impianto datato 1868.

Il servizio viaggiatori è stato però soppresso già nel 2000, dopo appena tre anni dalla sua inaugurazione.

L’impianto dispone di un terzo binario di sosta mai entrato in funzione ed attualmente abbandonato.

Il tracciato attraversa due gallerie, la prima chiamata Mascambroni, venendo da Caserta verso Benevento è quella dove inizia il tratto a doppio binario, successivamente si transita nella stazione di Vitulano e ci si immette in una seconda galleria a doppio binario denominata San Vitale che introduce a Benevento.

Oltrepassata Vitulano si arriva in quest’ultimo capoluogo di provincia.

La stazione al servizio della città dello Strega comprende 12 binari ed uno tronco.

Normalmente i binari dal 1 al 5 sono utilizzati per servizio viaggiatori, il 6 e il 7 per i treni merci, l’8 per le lunghe soste e dal 9 in poi per altre esigenze di servizio.

La stazione di Benevento ha ancora in esercizio le marmotte girevoli e fino al 2019 ospitava l’unico “Caimano” in livrea originale in servizio per soccorsi e recuperi, la E.655.530 è poi passata a Fondazione FS Italiane.

L’impianto beneventano dispone di un Deposito Locomotive Diesel per locomotori e automotrici anche se negli ultimi anni lo stesso è stato elettrificato consentendo l’ingresso per pulizia e breve manutenzione anche di TAF, Rock, Jazz e Minuetto.

Nel corso del tempo il Deposito ha “offerto” i suoi binari per la sosta di lungo periodo di svariati materiali diagnostici come il binato “Galileo” e lo “Sperry” ma anche per il materiale di Fondazione FS.

Qui sono rimaste accantonate per lungo tempo anche diverse ALn 668 della serie 1800 poi inviate a Bari per lo smantellamento.

Benevento è una stazione che annovera diverse diramazioni.

Venendo da Caserta ha la linea di EAV da Cancello attualmente interrotta per lavori mentre proseguendo verso Foggia sulla destra è presente la linea Diesel per Avellino anch’essa attualmente interrotta per lavori, al centro il proseguimento verso la Daunia e a sinistra la linea per Campobasso attualmente in disuso e percorsa raramente solo dai treni di Fondazione FS.

Oltrepassata la stazione di Benevento che meritava un approfondimento particolare, si attraversa il lungo viadotto di nuova costruzione dove la linea continua ad essere a doppio binario e dove attualmente è in corso l’installazione delle nuove mensole Omnia.

Qualche chilometro dopo aver lasciato la città delle streghe, si raggiunge la prima stazione in disuso della Benevento – Foggia, Paduli sul Calore.

Questo piccolo impianto è attualmente in disuso ma l’intenzione sarebbe quella di convertirlo a scalo merci per farlo diventar polo logistico vista la sua posizione strategica nel polo industriale di Benevento.

Paduli ha solo i due binari di corsa attivi attualmente mentre il terzo e il quarto sono stati recentemente asportati.

Oltrepassando Paduli, la linea continua ad essere doppio fino ad Apice dove torna a singolo poco dopo la protezione della stazione.

In questo impianto, quindi il binario 1 è di corretto tracciato per entrambe le direzioni mentre il secondo è di sosta e viene utilizzato in casi veramente eccezionali.

Da qui la linea prosegue quindi verso i’Irpinia come vedremo nella terza parte.

Testo, foto e video di Gabriele Luongo