(ANSA) – VICENZA, 01 APR – Per la tradizionale sagra dei piselli di Lumignano, frazione del comune di Longare (Vicenza), in programma la seconda settimana di maggio, si potrà gustare per la prima volta in assoluta mondiale il pisello quadrato.

Il pesce d’aprile è stato lanciato sui social questa mattina con tanto di locandina, copia perfetta di quella originale che raffigura la nuova incredibile forma del legume all’interno del suo bacello.

Un piccolo cubo verde, si legge nella descrizione, realizzato secondo le rigide direttive dell’unione europea per degustare il classico risotto “risi e bisi al cubo”. (ANSA).