Un lavoratore in smart working, Roma, 18 ottobre 2020. ANSA/PAOLA LO MELE

La modalità di lavoro agile subisce un cambiamento significativo a partire da oggi, con la fine delle procedure semplificate garantite durante il periodo di emergenza da Covid per coloro che presentavano determinate patologie. Da ora in poi, il lavoro da remoto sarà possibile solo attraverso accordi individuali tra datore di lavoro e dipendenti.

Contestualmente, giunge alla scadenza la proroga dello smart working nel settore privato per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni.

Questa svolta segna una nuova fase per un fenomeno in costante crescita: dopo il picco registrato durante la pandemia e una graduale diminuzione negli ultimi due anni, nel 2023 il numero di lavoratori in smart working nel nostro Paese si è stabilizzato a 3,585 milioni, registrando un lieve incremento rispetto ai 3,570 milioni del 2022, ma con un aumento del 541% rispetto al periodo pre-Covid.

Le stime per il 2024 prevedono un ulteriore aumento, portando il numero di smart worker in Italia a 3,65 milioni, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano.

In questo contesto, Francesco Rotondi, giuslavorista e consigliere del Cnel nonché fondatore dello studio LabLaw, osserva che “si ritorna al modello stabilito nel 2017. Il Covid ha portato a un utilizzo massiccio dello strumento, passando dall’essere un’innovazione organizzativa a una misura di emergenza. Questo ha generato due effetti: da un lato ha distolto lo smart working dalla sua finalità imprenditoriale originaria, ma dall’altro ha dimostrato la sua ampia praticabilità e i suoi benefici anche sul piano sociale”.

“Dopo una fase iniziale di scetticismo, è seguita una fase di ottimismo eccessivo che, in certi aspetti, ha sottovalutato la necessità di adattare lo smart working allo ‘stile organizzativo’ delle aziende”, sottolinea Rotondi. “Per questo motivo, si discute della necessità di rivedere la normativa del 2017, anche se la principale criticità sembra essere legata all’adattamento dell’organizzazione aziendale a questa modalità di lavoro. È emersa infatti una forte richiesta sociale che vede nello smart working un efficace strumento di conciliazione tra lavoro, cura e vita personale, tanto da invocare un ‘diritto’ allo smart working”, conclude.

Lo riporta l’Ansa.