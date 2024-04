Un’antica tradizione dei manfredoniani era che il giorno della Pasquetta denominato in loco “u Lunedì de Sepònde” o “a Pasquette a Sepònde” si recavano in massa a piedi a Siponto a “fè a scambagnete” (per trascorrere in allegria all’aria aperta , la prima gita fuori porta dopo l’inverno).

Un tempo, era consuetudine, che sin dall’alba, le nostre massaie preparavano le teglie di: “rijannéte de sicce pi patene”, “rijanéte de capuzzélle d’agnille” e “rijanéte de turcenille pi paténe”, portate poi subito dopo al forno per la cottura. Altre popolane, prima di recarsi a Siponto, arrostivano fuori casa o sul balcone, le seppie “i sicce pu fole” , con le interiora, che dopo la cottura venivano (e vengono) affettate a pezzetti e poi condite con aglio, olio, prezzemolo e limone.

Le succulente “origanate” preparate per la Pasquetta a Siponto, venivano coperte con coperchi e avvolte e legate con grossi tovaglioli e portate “re rè” (con cura) fino a Siponto in grossi borsoni (per evitare di far versare il contenuto).

Al momento del pranzo, la teglia “de rijanéte” da consumare veniva riscaldata “sopa a furnacelle” (su una piccola rostiera a carbone, oppure sul fuoco acceso –pi pignule– con le pigne secche dei pini). Dagli anni ’30, molti gitanti, quando l’area vicino la chiesa era intasata di persone, al momento di consumare il pranzo si trasferivano nel boschetto di Siponto, per poi ritornare il pomeriggio nell’area antistante la chiesa di Siponto.

Era consuetudine, portare a Siponto anche “i turcenille” (gli involtini crudi, preparati con le interiora di agnello e arrostirli nella pineta di Siponto). Va precisato che “a turtire pi capuzzélle d’agnille” come anche le altre “rijanéte” (le origanate) venivano preparate in casa solitamente qualche giorno prima. Ogni testa di agnello veniva divisa in due parti, e queste condite con formaggio pecorino, olio extravergine di oliva, aglio, pepe e prezzemolo e patate tagliate a fette.

Subito dopo la preparazione, venivano portate per la cottura al forno a legna più vicino alla propria abitazione. I manfredoniani, il giorno della Pasquetta si recavano a Siponto, solitamente in gruppi, composti da parenti e amici, portando il bivacco da consumare nel corso della giornata. Tra le pietanze, si era soliti preparare anche la frittata fatta con la ricotta e gli asparagi selvatici, mentre per quanto concerne le leccornie pasquali, non potevano mancare: la tradizionale “scarielle”, “i taralle pe llove”, “i chialétte” e la torta di ricotta “una sorta di pastiera napoletana”. Insomma, “uagnì”, per dirla in breve: “sime sembe stete e sime nu popele de ciangulire e magnarune”. Sempre il giorno della Pasquetta, alcune persone, per arrostire e riscaldare le teglie “di rijanète” portavano da casa “a furnacelle” (una piccola rostiera a carbone), e poi ancora bibite varie, strumenti musicali e palloni da calcio.

Un tempo, ci si recava a piedi, o ”pi trajiune” su carrettoni guidati da carrettieri con cavalli che quel giorno occasionalmente si dedicavano al trasporto, dietro piccolo compenso, di persone da Manfredonia a Siponto, oppure, per chi se lo poteva permettere recarsi a Siponto “pa carrozze” (in carrozza, guidata da un vetturino).

Agli inizi degli anni ’50, altro mezzo di trasporto dei gitanti più anziani in quel giorno, era la “corriera” di Palombo & Fusilli denominata dal popolino in loco: “la postala de Donne Ezzilde”, pagando il debito biglietto, che effettuava quel giorno il servizio di andata da Manfredonia a Siponto e quello di ritorno. Sempre negli anni ’50, i sipontini il giorno della Pasquetta continuavano a recarsi alla chiesa di Siponto, non solo a piedi ma anche con l’utilizzo delle proprie biciclette e qualcuno più “gradasso”, come scriveva anni fa l’amico cultore delle tradizioni di Manfredonia, Tonino Racioppa, che noleggiava una carrozzella.

I proprietari di autovetture e motocicli, invece, si recavano a Siponto con i loro mezzi motorizzati. Nell’area antistante l’antica basilica, dopo aver scelto il posto in mezzo al prato sotto gli alberi di pino dove si doveva consumare il pranzo, i sipontini trascorrevano la giornata in spensieratezza tra giochi come quelli del tiro alla fune e corsa nei sacchi, giochi con il pallone, e poi si divertivano a suonare strumenti musicali e a cantare motivi d’epoca e canti popolari, con animatori improvvisati. A ridosso della Basilica non mancavano “i barracchelle” le bancarelle che vendevano la frutta secca.

Nel corso della giornata, si effettuava il tradizionale rito devozionale di preghiera prima nell’antica Chiesa, dove era esposto l’antica Icona Bizantina della Madonna di Siponto e poi si andava “abbasce a Sepundine” giù alla Cripta dove era conservata e esposta alla devozione dei fedeli, l’antica Sacra statua lignea detta “La Sipontina” , e dove si potevano osservare appesi ai muri quadri e oggetti di numerosi ex voto miracolati dalla Vergine di Siponto.

Prima dell’imbrunire, i gitanti dopo aver effettuato l’antico rituale de: “u salute alla Madònne”, rientravano festosi in Città a piedi o con altri mezzi di fortuna. Era usanza raccogliere strada facendo le margherite e i papaveri, piante spontanee che tuttora, crescono copiose, nei pressi dell’antica Basilica di Siponto e nei campi lungo la strada, nel periodo di Pasqua. Questa antica tradizione è scomparsa da anni.