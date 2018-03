Agguato nel barese davanti pizzeria, ferito fratello boss

Di:

Bari – IN un agguato davanti ad una pizzeria, la notte scorsa ad Altamura, e’ stato ferito in modo non grave, 32 anni, fratello di, che venne ucciso il 6 settembre 2010 e che era ritenuto il capo di un potente clan. Nicola Dambrosio non ha precedenti penali e – secondo i carabinieri che hanno avviato indagini sull’accaduto – non avrebbe alcun legame col contesto criminale cui apparteneva il fratello. Nicola Dambrosio e’ stato ferito a un gluteo e alla caviglia sinistra: guarira’ in una quindicina di giorni.(ANSA).