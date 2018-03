Tiro al volo, vittoria a Perugia per Davide Guerra

Di:

Manfredonia – IL 27 e 28 aprile 2013 al Tav Foligno di Perugia si e’ svolta la. Campo di notevole spessore con atleti dal calibro mondiale.Presente anche il manfredoniano, che – con un perentorio 95 piattelli colpiti su 100 – e’ risultato il vincitore di domenica 28 aprile, aggiudicandosi il fucile “a-300 outlander” messo in palio dalla famosa azienda italiana “Pietro Beretta”.Davide non e’ nuovo a queste imprese, considerando che nel 2012, vincendo parecchi gran premi Fitav, e’ salito in 2^ categoria. Guerra fa parte insieme adella squadra di tiro a volo della federcaccia, guidata dal dirigente sportivo“Augurando a davide e tutta la squadra altre vittorie, non possiamo che essere felici per questi grandi campioni della squadra di tiro a volo e della cinofilia con Pietro Le Noci, che inneggiano i colori di Manfredonia in tutta italia”.Redazione Stato