Foggia sale a 54 punti, Spezia ko (Foto Maizzi)

Goal di Tonucci (ph enzo maizzi)

(ANSA) – FOGGIA, 1 MAG – Un Foggia un po’ sprecone, batte 2-1 lo Spezia, sua diretta concorrente, e consolida il nono posto con 54 punti. I padroni di casa al 28′ vanno in gol con Floriano che raccoglie un cross basso dalla destra di Agazzi. Complice anche il caldo, le squadre non riescono a sviluppare manovre in velocità e si contano molti errori. Alla ripresa lo Spezia sembra più intraprendente, ma sono i Satanelli a rendersi pericolosi al 51′, ancora con Floriano e al 53′ con una discesa veloce di Deli che offre un assist perfetto a Calabresi, il cui tiro è parato da Manfredini. All’81’ un tiro di Nicastro viene deviato sulla traversa dal portiere e un minuto dopo Tonucci si inventa un eurogol che fa impazzire i tifosi foggiani. All’85’ lo Spezia accorcia le distanza con Marilungo e rimette tutto in discussione. fotogallery enzo maizzi











