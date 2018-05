La BCC SGR Volley Manfredonia espugna il parquet etneo

Di:

Manfredonia. Vittoria in trasferta per la squadra sipontina nella penultima giornata del campionato , precisamente a Catania, dove Lugli e compagne si impongono per 1-3 (15-25, 22-25, 25-23, 15-25) al cospetto del fanalino di coda, ancora relegato a zero punti in classifica.

La vittoria, ininfluente si fini della classifica, quanto meno rende merito alla maglia e ai sacrifici della dirigenza, che, unitamente alla squadra, tiene all’impegno fino all’ultima giornata. La partita non ha avuto storia a causa della differenza tecnica esistente tra le due squadre, ma le padrone di casa hanno comunque lottato riuscendo a conquistare anche un set. Coach Cappello ha schierato il 6+1 con Pesce in cabina di regia, capitan Lugli a completare la diagonale, Sestini e Bisceglia ai lati, Vinciguerra e Padula centrali, Mastrilli come libero. A disposizione Tauro e Dimauro, con Colarusso ancora ferma ai box per problemi muscolari.

A fine gara coach Cappello ha dichiarato “siamo scesi sul parquet determinati, d’altronde ho detto alle ragazze di giocare con il consueto impegno e onorare il campionato fino all’ultima giornata. Adesso penseremo all’ultimo incontro casalingo contro l’Altino, dove egualmente ci impegneremo “.

Area Comunicazione ASD Volley Manfredonia