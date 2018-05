Meteo, in arrivo maltempo nel Gargano: giovedì pioggia

Di:

Bari, 1° maggio 2018. Meteo Puglia: la circolazione di bassa pressione si avvicina alla Penisola portando un ulteriore aumento della nuvolosità anche sulle nostre regioni con piogge in arrivo sulla dorsale in serata e nella notte sulle aree ioniche. Temperature minime in aumento, con estremi di 18°C; massime in locale calo, con punte di 23°C. Venti in sensibile rinforzo dai quadranti meridionali. Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto tendenti a mossi .

MARTEDI’ ASCIUTTO SUL SUD-EST, SEPPUR SPESSO NUVOLOSO; PEGGIORA NEI GIORNI SUCCESSIVI :

Puglia, Basilicata e Molise restano ai margini della circolazione depressionaria in transito al Centronord. Sino al 1° maggio il tempo si manterrà così parzialmente soleggiato, stante il transito di annuvolamenti sparsi di tipo stratiforme nonché cumuli in sviluppo diurno sulla dorsale con la possibilità di locali temporali. A seguire una saccatura si approfondirà sul Mediterraneo occidentale, scavando una circolazione depressionaria sulla nostra Penisola . Quest’ultima spingerà un fronte verso le nostre regioni che porterà un peggioramento nella seconda parte della settimana con passaggi nuvolosi più consistenti responsabili di rovesci o locali temporali. Temperature in calo nel corso della settimana.

Fonte 3bmeteo.com