Partono le celebrazioni per i “150 anni del liceo Lanza” di Foggia

Foggia. Il Liceo classico ‘V. Lanza’ di Foggia è una ‘scuola dal cuore antico’, secondo una felice definizione del Preside Prof. Giuseppe Trecca, e , quando il cuore batte, si sa , ama e brucia di più.

Nato nel 1868 , Il Liceo classico’Lanza’ è da intatti 150 anni protagonista indiscusso della formazione scolastica e culturale di generazioni di studenti della città di Foggia.

Questo evento importante è ormai ai nastri di partenza: l’inizio delle celebrazioni sarà il 7 maggio ((giorno di nascita di Vincenzo Lanza) e prevederà una serie di appuntamenti che si svolgeranno nei giorni 7-8-9 maggio 2018.

Altri incontri si realizzeranno ancora nel corso del 2018.

Vari e prestigiosi sono i partners che partecipano alla realizzazione delle Celebrazioni dei 150 anni del Liceo classico ‘Lanza’:

Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia

Assessorato all’Istruzione del Comune di Foggia

Provincia di Foggia

Fondazione dei Monti Uniti di Foggia

Università degli Studi di Foggia

Gruppo Salatto

Gruppo Telesforo

Libreria Ubik

Ecco il programma del 7/8/9 maggio 2018, in cui si è presentata la natura polifonica del ‘Lanza’ : la sua densità scientifica e culturale, la sua storia e la sua presenza sulla città, il suo essere ‘base di lancio’ di talento e creatività, la sua passione per il teatro in tutte le sue manifestazioni, il suo amore per i giovani e le loro passioni.

Programma Celebrazioni 150 anni Liceo classico ‘Lanza’ – Foggia 7/8/9 maggio 2018

Lunedì 7 maggio 2018

Aula Magna ‘L.Scillitani’ Liceo classico ‘Lanza’-Foggia

Convegno ‘ Il Liceo classico ‘Lanza’ : passato , presente, futuro’ h. 9.30

Saluti

Franco Landella (Sindaco Città di Foggia)

Francesco Miglio (Presidente Provincia di Foggia)

Maurizio Ricci (Rettore Università di Foggia)

Aldo Ligustro (Presidente Fondazione dei Monti Uniti di Foggia)

Tito Salatto (Gruppo Salatto)

Paolo Telesforo (Gruppo Telesforo)

Michele Trecca (Libreria Ubik)

Introduce

Giuseppe Trecca ( Dirigente scolastico Liceo classico ‘V.Lanza’- Liceo artistico ‘Perugini’) h. 10.00 I sessione

Presiede

Mariolina Cicerale (Liceo classico ‘V.Lanza’)

Intervengono

Saverio Russo ( Università degli Studi di Foggia)

Un ritorno alla storia del Lanza tra archivi e testimonianze

Pulsatilla ( scrittrice)

Il mio Liceo classico ‘Lanza’

Andrea Marcolongo (scrittrice)

La misura eroica

Dibattito

h. 15.30 II Sessione

Presiede

Anna Maria Belardinelli ( Università ‘La Sapienza’ di Roma)

Giovanni Cipriani ( Università degli Studi di Foggia)

Un ‘classico’ da Liceo classico:fra letterature, arte e cinema

Michele Napolitano ( Università di Cassino e del Lazio meridionale)

Il liceo classico : qualche idea per il futuro

Dibattito

h. 18.00 Conclusioni

Martedì 8 maggio 2018

Atrio Liceo classico ‘Lanza’

h. 11.00 Introduce Loris Castriota Skanderbegh ( Giornalista)

Deposizione lapide commemorativa alla presenza delle Autorità

TEATRO ‘ UMBERTO GIORDANO’

Ingresso h. 20.00 Inizio spettacolo h. 20.30

LANZINFESTA SPECIAL EDITION

Partecipano

Luca Cicolella, Roberto di Napoli , Carlo Fenizi ,Daniela Giordano, Roberta Leo, Gaetano Marsico, Manlio Mariella , Francesco Mastromatteo ,Enrico Messina, Giovanna Sevi, Valerio Sannoner, Coro Liceo ‘Lanza-Perugini con il Maestro Giulia Panettieri

Special Guest : LUCA BIANCHINI SARA D’AMARIO

Presenta TONY di CORCIA

con Francesca Danieli e Simona Landella

Regia MICHELE D’ERRICO

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Mercoledì 9 maggio 2018

h. 11.00 Villa comunale – Monumento a Vincenzo Lanza

‘VINCENZO CHI?’

Dialogo semiserio con Vincenzo Lanza

Testo di GIOACCHINO ROSA ROSA

Interpretazione e regia di MICHELE D’ERRICO

Piazza Italia ( zona antistante Liceo classico ‘V.Lanza’) h. 20.30-24.00

LANZA CELEBRATION

Grande festa a cura dell’Assessore ANNA PAOLA GIULIANI e dell’ASSESSORATO ALLA CULTURA del Comune di Foggia

Direzione artistica ‘150 ANNI LICEO CLASSICO ‘V.LANZA’

MARIOLINA CICERALE

“L’iniziativa è una proposta culturale per la città”

( info : www.lanza-perugini.gov.it alla voce ‘Liceo classico ‘V. Lanza’ in alto)

Mariolina Cicerale (Responsabile iniziative culturali Liceo classico ‘Lanza’)